Dodelijke schietpartij op broers in Zwolse McDonald’s: dit is wat we tot nu weten

In een volle McDonald's in Zwolle worden gisteravond rond etenstijd twee mannen uit het niets neergeschoten. De twee slachtoffers, Hüseyin en Ali Torunlar, overleven dat niet. De dader slaat op de vlucht en een klopjacht volgt. Nog zonder resultaat. Dit is wat we op dit moment weten.

Ineens breekt er paniek uit in de McDonald's aan de Floresstraat in Zwolle, waar op dat moment veel ouders en kinderen zijn. Een ooggetuige die met zijn gezin aan het eten is, vertelt dat hij rond 18.00 uur een man van de kassa naar een tafeltje ziet lopen waar twee mannen zitten. ,,Opeens pakte hij een pistool en begon op hen te schieten. Hij schoot zo zijn hele magazijn leeg!”

De volgende ochtend is het politie-onderzoek in het fastfood-restaurant nog volop bezig. De omgeving wordt bewaakt door agenten in een politieauto. De lampen in het restaurant branden, de verlichting in de woensdag geplaatste ‘plaats delict-unit’ van de politie zijn gedoofd.

Het zijn de bijna stille getuigen van het drama dat zich woensdagavond voltrok. Etende gezinnen in ‘de Mac’. Niets aan de hand. Tot er ineens schoten klinken.

Vechten voor zijn leven

Een van de mannen was volgens de ooggetuige meteen overleden, aan het andere slachtoffer is nog hulp verleend. ,,Je kon echt zien dat hij vocht voor zijn leven. Ik heb hem opgetild en op de grond gelegd, waarna het personeel overging tot reanimatie.” Een traumahelikopter wordt opgeroepen, maar later weer afgemeld. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig.