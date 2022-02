Doe na een #Metoo binnen een bedrijf alsjeblieft niet zoals mijn baas

Update/video Gijzeling in Apple Store: gijzelne­mer en gijzelaar uit pand gerend, dader in handen politie

In de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam was sinds het eind van de middag een gijzeling gaande. Het ging volgens Het Parool om één gijzelnemer en één gijzelaar. Die zouden volgens die krant kort na 22.30 uit het pand zijn gerend. Eén persoon ligt op straat, een meter of twintig voor de Apple Store. Hij is hard aangereden door een politieauto en wordt onder schot gehouden door scherpschutters.

22:43