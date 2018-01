Domweg gelukkig in een rijtjeshuis

Ja, conservatief tegen wil en dank. We willen wel groter, mooier, specialer. Maar de woningmarkt zit zo ontzettend op slot dat een rijtjeshuis in een grote stad voor veel jonge gezinnen al een droom is geworden. Oh, hoe zoet de wraak van onze leeftijdgenoten die op tijd een huis kochten in Leidsche Rijn. Hoe burgerlijk vonden wij ze! En nu hebben ze een overwaarde van minstens een ton op hun rijtjeshuis aan de Ketjapweg, en zitten wij in ons huurappartementje in de stad te wachten tot de woningmarkt weer instort.