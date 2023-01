Donderdag al eerste stakingen in streekvervoer, met name last voor treinverkeer

Meester Jesper wint Zapp Award op de dag van de uitvaart van zijn schoonmoe­der: ‘Zwarte dag met een gouden randje’

BEUNINGEN - In de ochtend was Jesper Hesseling uit Beuningen met zijn gezin bij de uitvaart van zijn schoonmoeder. Zaterdagavond was de hele familie in Hilversum bij de uitreiking van de Zapp Awards. Hesseling, bekend als Meester Jesper, won de prijs voor favoriete ster online. ,,Het was een zwarte dag met een gouden randje”, zegt hij een dag later.

29 januari