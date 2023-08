Dood Harderwijkse huisarts schokt Italiaanse vrienden: ‘Iedereen hoorde zijn wanhopige schreeuw’

Met videoDe gewelddadige dood van de 60-jarige Harderwijkse huisarts Bert ter Horst heeft niet alleen in Nederland velen diep geraakt. Ook in het Italiaanse dorpje Montaldo di Mondivi, waar het drama zich afspeelde, was hij zeer geliefd. ,,Bert was een lieve glimlach voor ons allemaal.”

Die wanhopige schreeuw om een ambulance. ,,Iedereen tot aan het einde van de straat heeft het gehoord”, zegt Norina Magnald, een vriendin van Ter Horst. De vrouw rende meteen het huis uit om te kijken wat er gaande was. ,,Die schreeuw was mijn eerste schok. Mijn tweede schok was dat een andere buurvrouw al op het erf was en zag dat Bert bloedde op zijn rug. De derde schok was dat Bert zijn tuin in liep en ging liggen. Maar de ergste schok was het nieuws dat hij dood aankwam in Turijn.”

Huisarts Bert ter Horst kwam om het leven bij een steekpartij in zijn huis in Montaldo.

Volgens Magnaldi is de dood van de Harderwijker een groot verlies voor het dorp met niet meer dan 600 inwoners. De huisarts had er een vakantiewoning, waar hij graag kwam. ,,Bert was een lieve glimlach voor ons allemaal, met zijn krullende witte haar. Hij had de wens om hier in Montaldo permanent te komen wonen. In het groen. Bij de bossen. Hij wilde zich echt verbinden met ons.”

Het mag niet zo zijn. Afgelopen woensdag onstond er ruzie in het huis van Ter Horst tussen een vriend en diens zoon die samen op bezoek waren. De 21-jarige Sacha C. pakte een keukenmes en doodde daarmee eerst zijn vader Chain-Fa (65), een leraar uit Amsterdam. Ter Horst, die een poging deed tussenbeide te komen, werd ook geraakt en overleed op weg naar het ziekenhuis.

Dorpsbewoner Lucia Ferrua vermoedt dat een ruzie over het aanstaande vertrek de aanleiding was voor de ruzie. ,,Bert heeft mij dinsdag nog verteld dat ze op het punt stonden te vertrekken. Ik heb nog weinig tijd gehad om hem goed te leren kennen, maar hij leek mij een heel eerlijk persoon. Heel aardig.”

Klopjacht

C. vluchtte na zijn daad de bossen in. Wat volgde, was een klopjacht van de Italiaanse politie waarbij uiteindelijk zo’n 200 caribinieri waren betrokken. Ze hadden speurhonden bij zich. De helikopter van de Italiaanse marine werd ingezet. Allemaal doorzochten ze de modderige bossen in de omgeving van het piepkleine gehucht Montaldo di Mondivi. Voor iedereen gold een waarschuwing: de vermoedelijke, voortvluchtige dader is psychisch verward, en daardoor ook gevaarlijk. Het was uiteindelijk een jager die C. vrijdagochtend aantrof. Hij lag te slapen op een bankje voor een kapel op een bergtop.

