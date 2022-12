Doodgeschoten man (41) uit Enschede en verdachte Stephan D. waren bekenden van elkaar

Veel over wat er zich aan de Oostburgweg heeft afgespeeld is een dag na dodelijke schietpartij nog onduidelijk. Meldingen over een woningoverval die fataal is afgelopen worden niet door de politie bevestigd. Ook geruchten dat het slachtoffer met zijn eigen wapen om het leven zou zijn gebracht, worden niet bevestigd. „Het onderzoek is nog in volle gang en dat zal de komende dagen ook nog zo zijn”, zegt een woordvoerder van de politie.