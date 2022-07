Doodgestoken kindje Rotterdam-Zuid is voor buren nachtmerrie: ‘Ergste wat ik ooit gezien heb in mijn leven’

Via deurbel zag buurman hoe Rachel op brute wijze werd vermoord, gebeurte­nis blijft buren achtervol­gen

KLM-stewardess Rachel (30) werd voor de ogen van haar 7-jarige dochter vermoord door een rancuneuze ex. Het gebeurde op klaarlichte dag, in de Schoolstraat in het Zuid-Hollandse dorpje Abbenbroek. Hoe een kleine gemeenschap een half jaar later nog altijd worstelt met een groot drama.

17 juli