'Doodgestoken man in Deventer eerst klemgereden'

Code oranje Herfststorm zorgt voor schade en ontregelt vliegverkeer

12:36 Bij de brandweer en politie in het noorden en oosten van het land regent het meldingen van stormschade. Ook het verkeer had veel last van de zware windstoten en regenval. Volgens de ANWB was het vanmorgen de drukste ochtendspits van het jaar. Op het hoogtepunt stond er meer dan 750 kilometer file op de Nederlandse wegen.