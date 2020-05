Doodnormale mensen die compleet omslaan met een slok op zijn nu het grootste gevaar

Tattoobaas Stefan jonast petjesdief haven in, politie pakt zeiknatte dader op

20:43 Een dief heeft nauwelijks kunnen genieten van het petje dat hij stal bij Tattoo Pijkie in Harderwijk. Sterker nog, hij vond zich minuten later in de haven. Toen hij eruit klom, werd de zeiknatte dader ook nog eens zonder pet ingerekend door de politie.