Doodrijder van Fleur (19) thuis opgepakt omdat hij weigerde aan celstraf te beginnen

Vader Walter (56) en zijn zoon, ex-Transaviapiloot Casper van W, raasden in maart 2016 met hoge snelheid door Loosdrecht. Walter van W. had ook nog eens te veel gedronken. Vader en zoon waren na een avondje uit aan het straatracen geslagen. Vader Walter reed met zo’n 167 kilometer per uur in zijn Porsche vol in de flank van de auto van Fleur. Zij raakte zwaargewond en overleed twee weken later.