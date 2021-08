Doodrijder van Fleur mag toch op verlof, maar alleen via vaste route naar huis en met enkelband

Walter van W., de man die in maart 2016 tijdens een straatrace met alcohol op de jonge Fleur Balkestein doodreed, mag toch op verlof in zijn woonplaats Loosdrecht. Omdat zijn huis vlak bij de herdenkingsplek voor Fleur ligt, de plek waar hij haar doodreed, mag hij alléén een vaste route naar huis afleggen en mag hij zich verder nergens in Loosdrecht laten zien.

Dat is de oplossing waar de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor heeft gekozen in het dilemma rond het verlof van Van W. Het Openbaar Ministerie had negatief geadviseerd over Van W.'s verlof in Loosdrecht omdat zijn woning vlak bij de plek is waar hij haar doodreed. Dat negatieve advies volgde weer op het verzet van nabestaanden van Fleur die geen enkel risico wilden lopen Van W. ergens tegen te komen.

De DJI heeft nu besloten dat Van W. wel met verlof mag en ook naar huis, maar dus alleen via een vaste route. Dat wordt gecontroleerd via een enkelband. Ook mag Van W. zich verder nergens in Loosdrecht laten zien en heeft hij ook een locatieverbod voor het naastgelegen Hilversum. Allemaal bedoeld om de kans op een ontmoeting met de nabestaanden van Fleur te voorkomen. Dat hij ook een verbod heeft om contact te zoeken met de nabestaanden, spreekt daarbij haast voor zich.

Veel ophef

De zaak van Van W. leidde enkele jaren geleden tot veel ophef: hij en zijn zoon, ex-Transaviapiloot Casper van W. raasden in maart 2016 met hoge snelheid door Loosdrecht. Walter van W. had ook nog eens te veel gedronken. Vader en zoon waren na een avondje uit aan het straatracen geslagen. Vader Walter reed met zo’n 167 kilometer per uur in zijn Porsche vol in de flank van de auto van Fleur Balkestein (19). Zij raakte zwaargewond en overleed twee weken later.

Van W. verzette zich tijdens de verschillende rechtszaken met hand en tand tegen de aantijgingen van justitie. Hij probeerde in hoger beroep zelfs aan te tonen dat Fleur zonder goed te kijken de weg was opgereden waar de crash plaatsvond. In hoger beroep werd hij uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar cel, omdat het straatracen niet bewezen werd geacht. In februari vorig jaar moest Van W. thuis worden opgepakt om eindelijk achter tralies te worden gezet. Hij had zich niet gemeld toen hij werd opgeroepen om aan zijn celstraf te beginnen.

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die de vader van de doodgereden Fleur bijstaat, laat in een reactie weten: ,,De vrijheden van de veroordeelde leveren mijn cliënt en de broer van Fleur veel beperkingen op en zorgen ook voor veel stress bij hen. Zij kunnen hierdoor niet meer zorgeloos bij vrienden of kennissen op bezoek. Zij zullen nu continu bezig zijn met de vraag of zij de man die hun dierbare dochter en zus heeft doodgereden tegen zullen komen. Dit valt hen heel zwaar.’’