Doodsbange ganzen gered uit studentenhuis Vindicat

Twee doodsbange ganzen zijn zaterdagmiddag uit een studentenhuis gered in Groningen. ,,De situatie was echt erbarmelijk”, vertelt Leonie Jolly van de Dierenambulance. Of de twee vogels fysiek iets overhouden aan hun hachelijke avontuur moet nog blijken.

De Dierenambulance Groningen kreeg een tip binnen dat er ganzen in een studentenkamer in de stad zouden zitten. ,,De studenten hadden de ganzen gekocht, maar konden eigenlijk niet goed uitleggen wat ze ermee van plan waren”, vertelt Jolly. Ze waren met stomheid geslagen dat ineens de dierenredders op de stoep stonden.

Gewond

De twee vogels waren doodsbang, vertelt de medewerker van de ambulancedienst. ,,Ze bleven angstig in een hoekje zitten.” Na een eerste inspectie lijken ze bovendien gewond aan hun vleugels. Of ze nog kunnen vliegen, moet over een paar dagen blijken als ze tot rust zijn gekomen in een opvangverblijf.

De twee ganzen mogen nu even bijkomen van hun avontuur in het studentenhuis van Vindicat.

In het bewuste studentenhuis wonen leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat. Voorzitter Adriaan Zoetmulder laat weten ‘ontzettend geschrokken’ te zijn over het dierenleed. ,,Dit is onthutsend en beschamend”, zegt hij. Het bestuur heeft al besloten dat de bewoners voor onbepaalde tijd niet mee mogen doen aan activiteiten van de vereniging.

Quote Het is natuurlijk idioot om zo dieren te houden Niels Kalkman, Dierenbescherming

Het is niet de eerste keer dat leden van Vindicat in opspraak komen. Tijdens de coronapandemie ontstond een rel nadat studenten zich met bier en sigaretten - en zonder mondkapje - in een bus hadden misdragen. Eerder was er ophef vanwege een zogenoemde bangalijst, over vrouwelijke leden en hun bedprestaties.

Ambulancebroeders Leonie Jolly en Bart bij de geredde ganzen.

Woedend

,,Het is natuurlijk idioot om wilde dieren zo te houden”, reageert woordvoerder Niels Kalkman van de Dierenbescherming. ,,Dit is wat er in het woordenboek staat als je dierenmishandeling opzoekt. Om woedend van te worden. Fijn dat er is ingegrepen.”

