Doodsbenauwd voor 50 vleermuiskastjes in de straat: ‘Weet je wat die beestjes meedragen!?’

Grote natuur­brand in Limburgse Tienray is onder controle

7:39 De zeer grote brand in een stuk bos aan de Nieuwe Baan in het Limburgse Tienray is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Het nablussen gaat nog geruime tijd duren. Volgens de brandweer stond een gebied van 200 bij 350 meter in de fik. Er werden diverse tankautospuiten en waterwagens ingezet om het vuur te bestrijden.