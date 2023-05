Door deze uitvinding haal je voortaan alle restjes chips uit een zak zónder te knoeien

met videoDie laatste restjes in een chipszak; zie daar maar eens goed bij te komen. Meer dan eens verdwijnen ze tussen de kussens van je bank, plakken ze aan je vingers of eindigen — bij mannen althans — in snor of baard. Maar een Nederlandse chipsfabrikant komt nu met een ultieme oplossing voor dit ‘leed’. ‘Dat niemand daar eerder aan gedacht heeft!’

Aardappelteler Henk Scheele van de in 2004 begonnen chipsbakkerij Hoeksche Chips en zijn kompaan René de Zeeuw hadden graag de credits voor deze bijzondere uitvinding gekregen. Maar eerlijk is eerlijk: het idee is niet aan hun brein ontsproten.

Amsterdamse fan

Het vindt zijn oorsprong bij een ‘Amsterdamse fan’. De Nederlandse reclameman Bas Korsten, de hoogste creatieve baas van Wunderman Thompson, een in New York gevestigd wereldwijd marketingcommunicatiebureau met 200 kantoren in 90 markten.

Volledig scherm Henk Scheele (links) en René de Zeeuw van Hoeksche Chips met hun nieuwe chipszak met het 'Hoeksche hoekje' erin. © Jeffrey Groeneweg

Dezelfde Korsten die in 2016 werd uitgeroepen tot één van ‘s werelds creatiefste personen, naast Prince, David Bowie en Beyoncé. En o ja, tevens de aanjager van een enorme gehaktbal van gekweekt mammoetvlees die afgelopen maart werd gepresenteerd in het Science Museum Nemo in Amsterdam.

Laatste restjes

,,Kortom, een man die je wel even een minuutje gunt wanneer hij je vertelt dat hij je chips erg lekker vindt”, lacht Scheele. ,,Zo lekker zelfs dat zijn bureau een manier bedacht om ook de laatste restjes zonder morsen uit de zak te krijgen.”

Zie hier de uitvinding van Kortsen: een hoekje onderin de zak chips, dat je kan openscheuren om zo bij die laatste restjes te komen. Simpel toch? Dat zou je denken, althans.

Iedereen heeft moeite om die laatste kruimels netjes uit de zak te krijgen Henk Scheele, Hoeksche Chips

,,Slim gevonden, maar nog vrij ingewikkeld om te realiseren”, zegt Scheele. ,,Want als je aan zo’n plastic zak gaat scheuren, vliegt de inhoud al gauw alle kanten op. En dan ben je nóg verder van huis.”

Scheele: ,,Om een en ander goed uit te voeren, moet je met een laserlijntje de folie half doorsnijden. Maar de fabriek die onze chipszakken maakt, kon dat nog niet. Desondanks hadden ze vrij snel een prototype paraat. Ze vonden het idee simpelweg te leuk om te laten liggen.”

De chipsmakers doopten de vinding het Hoeksche Hoekje. Het klinkt ergens als een gimmick. Een foefje dat je toepast om op te vallen. Maar dat ziet Scheele toch anders. ,,Vraag maar eens om je heen; iedereen heeft moeite om die laatste kruimels netjes uit de zak te krijgen. Steek je je hand erin om ze op te graven, dan krijg je er vijf vette vingers voor terug. En succes om alles in je mond of een bakje te krijgen wanneer je de zak op zijn kop kiepert. Dat is echt precisiewerk.”

Volledig scherm Briljant in al zijn eenvoud. © Jeffrey Groeneweg

Glimlach

Hoe wijdverspreid dit ‘leed’ is, zag De Zeeuw onlangs nog eens bevestigd toen hij de bijzondere verpakking van de nieuwe Salt & Balsamic Vinegar smaak lanceerde op een beurs voor de voedingsindustrie. ,,Het hoekje toverde bij alle aanwezigen een glimlach op het gezicht. De algemene consensus: briljant in al zijn eenvoud.”

,,Maar ja, datzelfde zeiden ze ooit over de paperclip. Eveneens een voorbeeld dat een geweldige uitvinding niet ingewikkeld hoeft te zijn. Je moet het alleen wel even bedenken. En daar heb je dus blijkbaar een creatief genie voor nodig.”

‘Altijd iets nieuws bedenken’

Én een fan. Want Korsten had zijn idee natuurlijk ook gewoon bij een van de grotere merken kunnen droppen, aldus Scheele. ,,Hij dacht echter: als ik dat doe, dan is dat hoekje er met geluk over twee jaar. Daarom is hij naar ons gekomen. Omdat wij altijd wel iets nieuws proberen te bedenken.”

Scheele: ,,Zo zijn we momenteel bezig met folie voor een zak van monomateriaal, dat net zo recyclebaar is als glas. Nu kun je het wel recyclen, maar er geen zakje chips meer van maken. Dit omdat er verschillende materialen inzitten. Dat zijn de verbeteringen die je niet ziet. Een andere is: minder zout toevoegen, zonder dat dat ten koste gaat van de zoutsmaak. Daar zijn we nu mee bezig. Hoe we dat doen, houden we nog even geheim.”

Of Hoeksche Chips, dat tevens het merk Boerderij Chips voert, nu al hun zakken van een hoekje gaat voorzien, is echter nog onduidelijk. Scheele: ,,Het is namelijk wel een vrij prijzige verpakking.”



