Door iemand van zijn plek te pesten, verdwijnt een impopulaire mening niet

De Tweede Kamer is met reces, de schoolvakanties zijn (bijna) begonnen en de meeste talkshows hebben ook een zomerpauze. Een goed moment om te reflecteren op de staat van ons debat, want de afgelopen weken was er genoeg reden om met elkaar te discussiëren, iets wat we naar hartenlust hebben gedaan.



Wat me opviel, meer dan ooit, was dat het uitwisselen van ideologische verschillen gepaard ging met frustraties en agressie.