Door mobiel afgeleide fietsster krijgt taakstraf na doodrijden bejaarde

Video Extra camera's na nieuwe aanval op Joods restaurant in Amsterdam

11:28 Het al vaker belaagde koosjere restaurant HaCarmel in Amsterdam is opnieuw aangevallen. Met een zware steen is geprobeerd de ruiten in te gooien. Dat is niet helemaal gelukt, er zit wel een grote ster in de ruit, aldus politie Amsterdam. De gemeente wil nu extra camera's gaan ophangen, aldus een woordvoerster.