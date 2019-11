Door politie doodgeschoten vrouw (48) liep in Alkmaar met hamer en mes op agenten af

videoDe 48-jarige vrouw die gisterenochtend door de politie is neergeschoten is overleden aan haar verwondingen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Agenten zagen zich genoodzaakt de vrouw neer te schieten omdat ze de aanwijzingen van de politie niet opvolgde. Ze was op dat moment dingen aan het vernielen. Ze sloeg ruiten kapot en vernielde voertuigen. Volgens NH Nieuws gebeurde dat voor het oog van leerlingen.

Rond 08.10 uur gisterenochtend kreeg de politie een melding van ‘een persoon die vernielingen aan het aanrichten was in de straat’. Toen de politie even later arriveerde, volgde de vrouw de aanwijzingen van de agenten niet op.

Volgens de politie kwam de vrouw met een mes en hamer af op de agenten, waarop die haar neerschoten. Ze had daarvoor op straat diverse vernielingen aangericht. Ze sloeg ruiten kapot en vernielde voertuigen. De vrouw werd neergeschoten in een woonwijk in de buurt van een school.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Agenten hebben woensdagochtend een 48-jarige vrouw neergeschoten die voertuigen aan het vernielen was tegenover een basisschool in Alkmaar. De vrouw is inmiddels overleden. © Videostill

Leerlingen van basisschool Durv! konden zien hoe de politie de vrouw neerschoot, volgens NH Nieuws. ,,Het gebeurde hier echt om de hoek. Er zou een vrouw met een groot mes langs het gebouw zijn gelopen. We hebben de kinderen direct naar binnen gehaald”, vertelt een medewerker. De school wilde op vragen van deze site niet reageren.

‘Honderden meldingen’

De vrouw woonde in dezelfde straat als waar zij werd neergeschoten. Volgens de directe buurman van de vrouw, Bram Stoker, terroriseerde zij de buurt al jaren. ,,Wat ik over haar kan vertellen, is bijna teveel om op te noemen. Ze stak me laatst bijna neer met twee grote keukenmessen. We hebben echt honderden meldingen gemaakt bij de woningbouw, politie, GGZ en crisisdienst. Dit had voorkomen kunnen worden”, vertelt hij tegenover NH Nieuws.

Ook gisteren was het weer raak met haar, vertelt de buurman. ,,Gisteren is de politie nota bene nog bij mijn buurvrouw geweest, omdat ze een baksteen door haar eigen raam had gegooid. Ze konden haar toen niet laten opnemen, omdat het druk was bij de crisisdienst, zeiden ze. En nu gebeurt dit.”

‘Verward’

Woningcorporatie Woonwaard bevestigt tegenover NH Nieuws dat er inderdaad meerdere meldingen zijn geweest, maar hoeveel precies wil de corporatie niet zeggen. ,,We zijn meerdere malen op huisbezoek geweest. Er woont een verwarde vrouw. We hebben dit ook meerdere keren doorgegeven aan de politie.”

In e-mailwisselingen in handen van NH Nieuws tussen buurman Stoker en Woonwaard valt te lezen dat de wooncorporatie bezig was met het opbouwen van een ‘gedegen dossier’ om maatregelen te kunnen nemen. ‘Zonder tussenkomst van een rechter mogen wij haar niet uit huis zetten’, schrijft een medewerker aan Stoker.

De politie onderzoekt de zaak nog verder. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar het handelen van de agenten. Dit is standaardprocedure bij agenten die hun dienstwapen hebben gebruikt.

Op Twitter circuleren berichten dat hiermee een terroristische aanslag is voorkomen. Die zijn volgens de politie fake news.