De recherche heeft vandaag een verdachte aangehouden voor de moord op voormalig profvoetballer Kelvin Maynard in Amsterdam. Deze persoon, over wie de politie nog geen verdere informatie geeft, zit vast voor verhoor.

Kelvin Maynard, een bekende van de politie, overleed in september bij een schietpartij aan de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost. Hij werd die woensdagavond onder vuur genomen en overleed, ondanks reanimatie van hulpdiensten, ter plaatse.

De politie was sindsdien bezig met groot onderzoek, dat uiteindelijk tot de arrestatie van de verdachte heeft geleid. De verdachte is naar een politiebureau gebracht voor verhoor. Meer informatie over de identiteit en verdenking volgen later, aldus de politie.

Grote partij cocaïne

De 32-jarige Kelvin Maynard voetbalde onder meer in Engeland, voor Burton Albion, en voor FC Volendam, FC Emmen en Antwerp FC. Dit seizoen speelde hij bij de amateurclub Alphense Boys. Zijn profcarrière in Engeland was stukgelopen op een knieblessure.

In Nederland probeerde hij de draad weer op te pakken bij amateurclub Alphense Boys, maar tegelijkertijd koos hij voor het criminele pad. Zo werd hij de laatste jaren onder meer vervolgd voor verkrachting (in 2016) en openlijke geweldpleging (in 2018). Voor de verkrachting werd hij overigens vrijgesproken.

Criminele milieu

In het criminele milieu werd Maynard ervan beschuldigd dat hij samen met anderen een grote partij cocaïne had ‘geript’ (gestolen). De recherche ziet inderdaad aanwijzingen dat hij in de drugshandel zat en onderzoekt ook dat scenario over de diefstal, maar houdt nog meer mogelijkheden open.

Maynards advocaat Paulien Figge zei vlak na de liquidatie ‘volledig verrast’ te zijn door de gebeurtenissen. ,,Voor zover ik hem kende, zakelijk, was hij een lieve, leuke, sportieve jongen die gek was op zijn dochter.”

Ophef

Na de moord circuleerden er foto’s van de plaats delict, onder meer ook van de reanimatie. Die bleken te zijn gemaakt door brandweerlieden, wat voor veel ophef zorgde. Vorige week maakte brandweercommandant Tijs van Lieshout bekend dat de betrokken brandweermensen geen ontslag krijgen voor het maken van de beelden.

Wel treft hij een zogenoemde interne disciplinaire maatregel, omdat deze actie volgens de commandant not done was.

Twee kinderen