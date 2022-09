Doorbraak in zaak dood baby Sem Vijverberg: politie arresteert na 16 jaar mogelijke moeder

Het bleek inderdaad om een baby te gaan die slechts kort had geleefd. Grootscheeps onderzoek waarbij 25 rechercheurs werden ingezet volgde. Ondertussen kreeg de dode baby de naam Sem Vijverberg: de voornaam kwam uit de koker van de drie vinders, de achternaam komt van stadion De Vijverberg van De Graafschap.



Op 9 februari 2006 is Sem begraven op de kinderbegraafplaats van de Slangenburg, iets buiten Doetinchem. Het grafje is er nog altijd.



Tijdens het onderzoek probeerden de rechercheurs in 2006 de ouders van Sem te vinden. Dat was vergeefs en na vijf maanden werd het opsporingsteam opgeheven. In 2013 werd met een DNA-onderzoek geprobeerd de zaak nieuw leven in te blazen. In 2017 gebeurde dat nogmaals maar beide keren zonder succes. In 2019 belandde de zaak op de coldcasekalender van de politie.