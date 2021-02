Doorbraak na aangestoken brand in GGD-teststraat op Urk: twee nieuwe arrestaties

Man (21) aangehou­den voor brand in GGD-teststraat in Urk

1 februari Een 21-jarige man uit Emmeloord is vandaag aangehouden voor betrokkenheid bij de brandstichting bij de GGD-teststraat in Urk, aldus de politie. De teststraat werd vorige week zaterdag in brand gestoken tijdens ongeregeldheden.