Doordat Anne (68) corona kreeg, werd ‘per ongeluk’ ontdekt dat ze kanker had

Begin maart vorig jaar werd Anne van Eeden-Mout (68) uit Zutphen ziek. Een griepje, dacht ze. Ze dacht dat het na een week wel over zou zijn, maar toen begon het pas echt. ,,De huisarts ontving me in een kamertje in de praktijk met een aparte ingang, helemaal ingepakt. Hij concludeerde dat ik een longontsteking had. Een coronatest was er toen nog niet, dus kreeg ik een antibioticum mee. Dat helpt natuurlijk helemaal niet tegen een virus. Achteraf was het allemaal een beetje klunzig, maar zo ging dat toen. Pas achteraf is geconstateerd dat het Covid was.''