Douane in Keulen onderschept ruim 11.000 enveloppen met Nederlandse drugs

De douane van Keulen heeft in twee jaar tijd meer dan 11.000 enveloppen met drugs onderschept. Allemaal waren ze afkomstig uit Nederland en allemaal waren ze geadresseerd aan klanten in Duitsland. De straatwaarde wordt door de douane geschat op ongeveer 1,8 miljoen euro.

Dat meldt het douanekantoor in een persbericht. ,,Per brief was het telkens maar een paar gram, maar bij elkaar gaat het om meer dan 200 kilo drugs”, zegt Jens Ahland, woordvoerder van de douane in de regio Keulen. Een en ander betekent dat gemiddeld per dag zo'n vijftien enveloppen onderschept worden, met gemiddeld iets minder dan 20 gram drugs hierin. De waarde van de drugs is per envelop zo'n 160 euro.

De Duitse autoriteiten stellen dat de drugshandel via Darknet, een voor de leek verborgen deel van het internet, nog steeds toeneemt. De douane voert regelmatig gerichte controles uit in postsorteercentra, om zoveel mogelijk drugs te onderscheppen. Bij die controles werden ook prestatieverhogende middelen aangetroffen, voor zowel sport- als seksuele doeleinden. Volgens Ahland gaat het hierbij om 65.000 tabletten.

De douane meldt in het persbericht niet of deze middelen ook uit Nederland afkomstig waren. Woordvoerders waren donderdagavond niet bereikbaar. De door de Duitsers gepresenteerde cijfers zijn alleen van de douane in de regio Köln. Hoe groot de vangst bij de andere kantoren in de grensstreek is, is niet bekend.

Zorgen

De drugssmokkel vanuit Nederland baart de Duitsers al langer zorgen. Zo meldde deze site in november dat de export van Nederlandse crystal meth naar Duitsland in schrikbarend tempo toeneemt. De Duitse douane onderschepte in de eerste tien maanden van 2019 ongeveer zes keer zoveel van de extreem dure en schadelijke drugs als in het gehele jaar 2018. Ook de vangst van andere (meth)amfetaminen neemt sterk toe. Afhankelijk van de soort is er sprake van een verdubbeling tot zelfs een vervijfvoudiging in een paar jaar tijd.

De ontwikkelingen zorgen in Duitsland voor gefronste wenkbrauwen. ,,We krijgen over de westgrens nu het complete pakket”, zei Frank Buckenhofer, voorzitter van de douanetak van politievakbond GdP destijds. ,,Eerst kwam vanuit Nederland vooral cocaïne, xtc en cannabis, nu krijgen we ook crystal meth en crack. Drugs uit Nederland overspoelen ons land.”

Ook de smokkel per post sprong toen al in het oog. Veel verzenders houden rekening met de controles bij postsorteercentra door de douane. In de plattelandsregio in de grensstreek steken dealers daarom steeds vaker te voet of met de auto de grens over naar Duitsland, met in hun tas enveloppen met drugs. Die worden dan vervolgens in het buurland op de post gedaan.