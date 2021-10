Douane neemt 55.000 illegale ‘COVID 19-geneesmiddelen’ in beslag

Drukke ochtend­spits verwacht door veel regen en harde windstoten

20 oktober Het is over en uit met het zachte herfstweer van de afgelopen tijd. Een actieve storing trekt komende nacht en ochtend over het land en dat resulteert in stevige buien, harde windstoten, en mogelijk onweer. Het weer donderdagochtend gaat waarschijnlijk zorgen voor een drukke ochtendspits, en ook in de avond is het nog niet gedaan met de pret.