Douglas past kledingbeleid aan na ophef over 'verbannen' medewerkster

Familie Malek F. overweegt nu óók tucht­klacht, Parnassia wil snel praten

15:27 De familie van Malek F., de man die in Den Haag op 5 mei zomaar drie mensen neerstak, overweegt ook een medische tuchtklacht in te dienen tegen ggz-instelling Parnassia. Vandaag werd via deze site al bekend dat de familie van Malek aangifte van zware mishandeling tegen Parnassia wil doen. Parnassia, waar de paranoïde Malek werd behandeld, wil zo nu snel met de familie in gesprek.