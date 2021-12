Drama bij laden en lossen voor supermarkt: vrouw (87) komt onder vrachtwagen en overlijdt

Bij het parkeerterrein van de supermarkt aan de Domineeskamp ging het rond 12.30 uur mis. Volgens een politiewoordvoerder was de vrouw aan het wandelen. Door een nog onbekende reden zou de dame zijn gevallen en belandde zij zo onder de truck.



Agenten ter plaatse onderzochten de fatale aanrijding. De plek van het ongeluk werd afgeschermd met witte zeilen. Later op de middag meldde de politie dat het slachtoffer een 87-jarige vrouw uit Raalte is. Wat de precieze oorzaak is, moet duidelijk worden na onderzoek door de medewerkers van Verkeers Ongevallen Analyse.



Bij de Jumbo supermarkt aan de Domineeskamp in Raalte was het vanmiddag druk als altijd. Grote delen van de weg voor de supermarkt zijn nog afgezet met rood-witte linten. Bij de truck zijn agenten bezig met onderzoek.