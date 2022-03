Drama met touringcar in Elburg: chauffeur overlijdt onder bus

De arbeidsinspectie is in kennis gesteld. Volgens een woordvoerder van de inspectie wilde de chauffeur vermoedelijk het voertuig controleren vanwege technische problemen en is het slachtoffer bij de wielkast klem komen te zitten.



Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag aan de Clakenweg, vlakbij Multifunctioneel Centrum ‘t Huiken en de bibliotheek. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Deze is later weer afgemeld. De brandweer heeft geprobeerd het slachtoffer te bevrijden.