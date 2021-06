Drama rond fatale val van ‘sfeermaker’ Seb (22) is niemands schuld, beste vrienden gaan vrijuit

rechtszaak executie / video ‘Begin maar’, zegt een stem - en daarna spatten de kogels in het water

15 juni Vanuit de jarenlange, dikke mist van de Syrische burgeroorlog duikt soms opeens een schim op in Nederland. Vandaag zat een Syrische asielzoeker in de rechtbank in Rotterdam, op verdenking van een oorlogsmisdrijf: de executie van een al gevangen genomen militair.