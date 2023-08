Dramatische dood in Italië van huisarts Bert ter Horst (60) schokt Harderwijk: ‘Hij was zo'n lieve man’

Honderden Low­lands-tic­kets met korting aangeboden: ‘Mensen moeten afleren om te veel te kopen’

Twee dagen voor de poorten van het Lowlands-terrein in Biddinghuizen opengaan, worden vele honderden kaartjes voor het uitverkochte festival via Ticketmaster te koop aangeboden, voor een deel zelfs onder de officiële verkoopprijs. Volgens Lowlands zelf is er niks geks aan de hand. Maar bij het dit jaar buitenspel gezette Ticketswap denken ze daar anders over.