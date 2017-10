Dreggen tijdelijk gestaakt, brandweer komt vijver verlichten

Duikers dreggen op dit moment in de vijver van het Blookerpark bij Huis ter Heide naar het lichaam van de vermiste Anne Faber. Aan het begin van de avond is daar een fiets in het water gevonden. Alles wijst erop dat het de opoefiets van de 25-jarige Utrechtse is.

Eerder deze week maakte de politie een aantal kenmerken van Annes fiets bekend. Zo zit er op het achterspatbord een rode sticker van de winkel waar de fiets is gekocht. Op de opoefiets die uit het water is gehaald, zit eenzelfde sticker. Een woordvoerder van de politie laat via twtter weten dat de fiets 'vergelijkbaar'is met die van Anne Faber.

Duikers van de politie zoeken sinds 19.30 uur met een camera de bodem van de vijver af. De camera hangt aan een lang touw. De vijver ligt niet ver van het fietspad waar gisteren uitgebreid werd gezocht en mogelijk kledingstukken van Anne zijn gevonden.

Op het achterspatbord van de gevonden de fiets zit eenzelfde rode sticker als op de fiets van Anne.

Er komen steeds meer mensen kijken naar de zoekactie. De politie en de ME houden al te nieuwsgierige toeschouwers op afstand. Omdat de vijver niet verlicht is, is er weinig van de zoekactie te zien. Wel is te zien dat agenten op de kant met zaklantaarns de omgeving afspeuren.

De zoekactie werd rond half negen even stopgezet in afwachting van de komst van de brandweer. Die moet er vermoedelijk voor zorgen dat de vijver verlicht wordt.

Twee rechercheurs hebben de gevonden fiets inmiddels uitgebreid onderzocht en in plastic verpakt. Inmiddels is ook de ME, die eerst bij Soester Duinen aan het zoeken was, gearriveerd met speurhonden. Mannen in witte pakken die ook bij de vijver zijn, zijn van de forensische recherche.

Politie en zo'n 150 vrijwilligers hervatten vanmiddag de zoekactie nadat die gisteren bij het vallen van de duisternis bij Huis ter Heide was afgebroken. Ze liepen in een lange rij (in linie) door de bossen van Soester Duinen. Daar had de telefoon van Anne voor de laatste keer contact gemaakt met een zendmast. Maandag werd daar ook al met speurhonden gezocht.

Gisteren werd vlakbij de vijver door de ME ook gezocht naar sporen van Anne, omdat daar weer een dag eerder een jas en andere kledingstukken werden gevonden, die mogelijk van Anne zijn. Die zoektocht leverde niks op.

Vandaag werd ook het zoekgebied rond Huis ter Heide verruimd. De cirkel rondom de vindplaats van de kleding werd vergroot. Tijdens die zoektocht werd de fiets in het water gevonden.

Anne Faber vertrok vrijdagmiddag voor een fietstocht vanuit Utrecht en op enkele berichtjes en foto's op haar telefoon is daarna niks meer van haar vernomen. Sinds zaterdag wordt er volop naar haar gezocht.

De fiets die uit de vijver is gehaald vertoont alle kenmerken van die van de vermiste Anne.