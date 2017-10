Drentse 'moordbroer' met geweld afgevoerd uit rechtszaal

Aan de orde was de rechtsbijstand van R. tijdens de behandeling van de zaak. R. had aangegeven geen advocaat meer te willen hebben. R. gaf aan dat hij liever niet had willen komen en hij levenslang verdient. ,,Jullie bepalen mijn straf. Maar ik mijn tijd", zei hij. Daarop sprong hij op, waarna vier parketwachten hem beetgrepen en afvoerden. Hij bleek een klein, scherp voorwerp op zak te hebben. R. wilde een statement maken, zo liet hij later weten.

Moord of doodslag

De broers worden verdacht van het neerschieten van Berend Smit (55) uit Dwingeloo in november 2012. In juli 2013 zouden ze Jan en Greet Veenendaal (beiden 77) uit Exloo hebben gewurgd. In beide gevallen werd geld gestolen. In november vorig jaar leek er al uitspraak te komen, maar het hof wilde extra onderzoek naar dood van Smit om te bepalen of er sprake was van moord of doodslag.