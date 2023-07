Drentse schapenboer gewond geraakt door aanval van wolf, dier doodgeschoten

De boer probeerde de wolf met een hooivork en een schep weg te jagen, maar werd toen in zijn arm gebeten. Hierdoor raakten zijn pezen beschadigd. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Johan Moes, oud-statenlid (VVD) in Drenthe, was degene die alarm sloeg. ,,Vanmorgen iets voor zeven uur werd ik gebeld door een dorpsgenoot dat er een een wolf in een goed beschermd perceel was en achter de schapen aan zat’’, laat Moes weten. ,,De eigenaar probeerde zijn schapen te beschermen. Hij is door de wolf aangevallen en in zijn arm gebeten.’’