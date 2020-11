Drie dagen op rij minder coronabesmettingen

In de ziekenhuizen werd het met 36 nieuwe patiënten iets drukker. In totaal liggen er nu 2130 mensen met corona in het ziekenhuis, waarvan 573 op de intensive care. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding maakt zich over deze lichte stijging niet heel veel zorgen. In een week tijd is totale bezetting met 8 procent gedaald. ,,Zo'n daling gaat heel langzaam en gaat met pieken en dalen. Maar de grote lijn is een afname en we verwachten dat deze trend doorzet. We hopen dat we met de kerst onder de duizend patiënten uitkomt. Dat biedt weer ruimte om reguliere zorg op te pakken.‘’