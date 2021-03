Drie dagen stemmen vooral superhandig, vinden ook gezonde kiezers

Precies op 17 maart verwachten Marente Vlekke (32) en Micha Beekman (31) uit Utrecht hun baby. De bevalling zou best nog een paar dagen langer op zich kunnen laten wachten, maar zomaar ook eerder kunnen beginnen. Stemmen als de weeën eenmaal aan de gang zijn, gaat ’m niet worden. Dus is Vlekke maandagmorgen een van de eerste kiezers op het Utrechtse stadhuis die het vakje van haar favoriete kandidaat rood kleurt. Zo weet ze in elk geval zeker dat haar stem niet verloren gaat, al valt ze eigenlijk niet in de risicogroep waarvoor deze bijzondere stemdagen in het leven zijn geroepen. ,,Maar we dachten: hoe eerder we het kunnen doen, hoe beter’’, zegt Vlekke.