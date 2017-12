Drie gewonden bij steekpartij op vakantiepark in Gelderse Hierden

Dubbelzinnige worstenkreet is slechtste slogan van het jaar

30 december De slogan ‘Van kop tot kont, worst in de mond’ is door Genootschap Onze Taal uitgeroepen tot slechtse slogan van het jaar. 'Plofklas' is voor het genootschap het woord van het jaar. Dit maakte actrice Romana Vrede namens het taalgenootschap deze avond bekend in de NTR-uitzending De Avond van Taal.