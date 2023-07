Drie gewonden na tweede schietpartij op Coolsingel tijdens Zomercarnaval, evenement stilgelegd

Tijdens het Zomercarnaval in Rotterdam is zaterdag twee keer geschoten op een volle Coolsingel. Bij de tweede schietpartij zijn drie mensen gewond geraakt. De politie heeft bij het incident zelf ook meerdere schoten gelost.

Rond 21.30 uur werd er meerdere keren geschoten op de Coolsingel, vlakbij de bekende winkelstraat de Koopgoot. De Coolsingel, in het hart van het centrum, was vol met feestgangers van het Zomercarnaval. Toen zij de schoten hoorden, ontstond er paniek. Mensen waren aan het huilen en renden weg. ,,Er is geschoten, er is geschoten’’, riepen ze.

Het Zomercarnaval is tijdelijk stilgelegd. ‘Vanwege veiligheidsoverwegingen wordt het programma tijdelijk stilgelegd. Zodra de situatie het toestaat wordt het programma hervat’, is te lezen op een groot scherm. Of de rest van het programma vanavond nog doorgaat, is op dit moment onduidelijk. De organisatie van het Zomercarnaval laat weten dat daar op dit moment nog niets over gezegd kan worden. ,,We zijn in afwachting van de politie.”

De politie heeft een groot plaats delict gemaakt. Op de weg liggen meerdere hulzen.

Het programma van het Zomercarnaval is (tijdelijk) stilgelegd.

Harde knal

Zaterdagmiddag had een man ook al geschoten op de volle Coolsingel. De straatparade van het Zomercarnaval was toen nog in volle gang. Niemand raakte toen gewond. De schutter van dat incident is gevlucht.

De eerste schietpartij was rond 17.15 uur ter hoogte van metrostation Beurs, en niet in de stoet van het Zomercarnaval, vertelt een politiewoordvoerster. De verdachte schoot ook niet in de richting van de stoet. Een getuige hoorde een harde knal en zag dat een man een vuurwapen in zijn hand had.

De politie was al massaal in uniform en in burger aanwezig in het centrum vanwege het Zomercarnaval. De straatparade, die na 19.00 uur eindigde op de Coolsingel, ging na de eerste schietpartij nog in de stralende zon verder of er nergens iets was voorgevallen. Ondertussen keken groepjes agenten rond, speurend in het publiek naar de schutter. Zonder succes.

Politie op de Coolsingel.

Een jongen werd eruit gepikt, hij is aangehouden voor een mishandeling. Volgens de politiewoordvoerster gaat het om een losstaand incident dat niet te maken heeft met de schietpartij. ,,Maar dat is hoe we het voor nu zien, we doen nog verder onderzoek.’’ Een agent had een groot mes in zijn hand toen ze met de arrestant naar het politiebureau liepen.

Zomercarnaval

De verdachte van de eerste schietpartij heeft een donkere huidskleur en droeg tijdens de schietpartij een beige broek. Ook had hij een zwarte tas met rode band. Het onderzoek naar het incident loopt. De politie had de organisatie geen advies gegeven om te stoppen, meldt de woordvoerster. Zeker met het mooie weer aan het begin van de avond bleef de stemming feestelijk, met dansende toeschouwers en veel muziek.

Een woordvoerster van het evenement liet weten dat ze over de eerste schietpartij verder niets kan zeggen. Wel gaf ze aan dat het Zomercarnaval ‘soepel verloopt’ en dat er niet gehandhaafd is op het veelbesproken verbod op ‘vulgair dansen’.

Locoburgemeester Tim Versnel van Rotterdam was eerder op de avond nog opgelucht dat er geen gewonden waren gevallen bij het eerste incident, zo liet hij via zijn woordvoerder weten. Hij verwees verder naar de politie. Versnel legde eerder deze week de verkoop van alcohol aan banden omdat dronken bezoekers tijdens grote evenementen tot onder meer vechtpartijen zouden zorgen.

