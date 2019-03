Drie jaar cel voor oud-Heinekenontvoerder Frans ‘plaksnor’ Meijer

Oud-Heinekenontvoerder Frans Meijer (65) is vandaag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het voorbereiden van een gewapende overval op een geldtransportauto. Het Openbaar Ministerie had ook drie jaar cel geëist .

Zijn zoon Rudi (26) hoorde begin deze maand anderhalf jaar cel eisen voor zijn rol in wat het OM ‘een slechte B-film’ noemt. Hij krijgt twee jaar cel. Volgens de rechtbank staat vast dat Heinekenontvoerder Frans Meijer en zijn zoon Rudi op 2 oktober in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt een geldtransportauto wilden overvallen.

Derde verdachte

Er is nog een derde opvallende verdachte in de zaak: Laurens Boellaard (35), de zoon dus van weer een andere Heinekenontvoerder, Jan. Laurens zou een ondersteunende bijrol hebben gehad voor de overval. Hij is vrijgesproken.



Volgens het Openbaar Ministerie was de overval goed voorbereid. Bij de Amsterdamse Wittenkade stonden een Mercedesbus en een gestolen Kawasaki klaar om weg te komen.

De zaak deed op 2 oktober de wenkbrauwen fronsen omdat Meijer en zijn zoon behalve helmen en kogelvrije vesten ook plaksnorren droegen. Ook hadden ze een kist bij zich waar een geldcassette uit een geldtransport zo in leek te passen. Een motoragent vond het duo verdacht en schoot Frans Meijer in zijn been toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had en dat op de agent richtte. Meijer verscheen daardoor trekkebenend in de rechtbank tijdens een eerdere pro-formazitting.

Begin van zijn carrière

Met de vermoedelijke overvalpoging in Amsterdam is Meijer weer terug aan het begin van zijn carrière. In de jaren tussen 1976 en 1982 (dus vóór de beruchte ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken) pleegde een groep criminelen spectaculaire overvallen op banken en geldtransporten in de hoofdstad. Pas later werd het de politie duidelijk dat het om de mannen ging die later de Heinekenontvoerders werden. Met stenguns en speedboten sloegen ze toe als in de beste actiefilms.

Met dergelijke goed uitgedachte overvallen sloegen ze in zes jaar tijd nog zo’n zeven keer toe. In totaal moeten ze miljoenen (toen nog) guldens hebben buitgemaakt. De groep was altijd zwaarbewapend en aarzelde niet om geweld te gebruiken. De Heinekenkidnappers werden echter nooit veroordeeld voor de serie overvallen.