Drie jaar cel voor plaatsen vuurwerkbom op huis Somalisch gezin

Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank in Arnhem zojuist. De officier van justitie had in de strafzaak twee weken geleden vijf jaar cel geëist tegen de man, die zelf niet aanwezig was bij de uitspraak.



Na de ontploffing van de vuurwerkbom medio december 2015 in Pannerden, vonden agenten pamfletten bij het huis met daarop racistische teksten als 'Blank is beter!!! Allochtonen moeten weg hier!! Dit is pas het begin', met daarbij een foto van PVV-leider Geert Wilders. In het huis woonde destijds een Somalisch gezin. De bedreiging van het gezin door de teksten op de pamfletten en het racisme dat daaruit spreekt, acht de rechtbank eveneens bewezen.