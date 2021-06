Drie jongens in Gouda aangehouden: vuurwapens blijken zwart geverfde waterpistooltjes

Man neergescho­ten in Rotterdam­se avondwin­kel

In een avondwinkel op de 's-Gravendijkwal in Rotterdam is zaterdagavond een man neergeschoten. Volgens de politie is hij aanspreekbaar en wordt hij overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou zijn neergeschoten door een man die ervandoor ging achterop een scooter die door iemand anders werd bestuurd.