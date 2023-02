Drie keer zakte Han voor zijn motorrijbewijs en nu is hij het beu: ‘Laat me niet de gek aansteken’

stap-budget Ongeloof om terugkeer cursussen van belasting­geld zoals ‘biertrai­ning’: ‘Volstrekt belache­lijk’

Vanaf vanochtend om 10.00 uur is het weer mogelijk om een zogeheten Stap-budget aan te vragen. Iedereen ouder dan 18 jaar kan 1000 euro aanvragen voor bijscholing, mits diegene geen AOW ontvangt. Ook moet de opleiding zijn geregistreerd in het Stap-register. De regels zijn deze ronde flink aangescherpt, om misbruik van de subsidie te voorkomen. Toch is er al veel kritiek te bespeuren, onder anderen van Volt-leider Laurens Dassen: ,,Dit is volstrekt belachelijk.’’