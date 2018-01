Drie keer zo hoge kans op darmkanker na voedselvergiftiging

RIVM: minder zout scheelt 15.000 nier­scha­de­ge­val­len per jaar

17 januari Als we per persoon maximaal 6 gram zout per dag zouden eten dan voorkomt dat bijna 150.000 chronische nierschadegevallen over een periode van 10 jaar oftewel 15.000 per jaar. Dat concludeert het RIVM uit onderzoek in opdracht van de Nierstichting.