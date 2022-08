Drie Nederlandse militairen gewond bij schietpartij in VS, één in kritieke toestand

Medewerker steelt horloge van opgebaarde man, broer verdedigt haar: ‘Is iets menselijks’

Een medewerker van woonzorgcentrum Huize Salland in Deventer stal geld, drukte sieraden achterover en van een opgebaarde bewoner verdween een horloge in haar zak. De van oorsprong Russische wil er voor de rechter niets over vertellen. Haar broer wel: ,,Het is iets menselijks.”

25 augustus