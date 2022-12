Drie personen overleden bij ernstig verkeersongeval in Rotterdam-Zuid

De hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, rukten massaal uit voor het zeer ernstige ongeluk. Meerdere ambulances en het hulpverleningsvoertuig van de brandweer kwamen naar het verkeersplein. Voor drie van de slachtoffers mocht alle hulp niet meer baten. Een vierde persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat er vanuit dat er buiten de drie omgekomen personen en de gewonde geen andere mensen in de voertuigen zaten.

Veel medeleven met nabestaanden

De verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het incident. ,,Hoe het ongeluk is gebeurd, weten we nu nog niet”, aldus een woordvoerder van de politie. De Groene Kruisweg is heel de ochtend afgesloten geweest voor alle verkeer. Even voor 13.00 uur is de weg weer vrijgegeven.