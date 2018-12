Drie schepen op elkaar gebotst op de Waal

Het gaat om een containerschip, een duwbakschip dat kolen vervoerde en een tanker met een aardolie of een aanverwant product erin.

Het lijkt erop dat eerst het containerschip en het duwbakschip tegen elkaar botsten. Vervolgens raakten de twee bakken met kolen los en voer de tanker ertegenaan.



Brandweer, politie en Rijkswaterstaat rukten uit om te helpen. Er is volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio geen gevaar voor de omgeving geweest. Ook geen lading gelekt. Alle drie de schepen kunnen nog varen. ,,Er is alleen schade boven de waterlijn en alleen aan de buitenwanden'', zegt de woordvoerster.



Zeker twee van de schepen varen onder begeleiding van vaartuigen van de hulpdiensten naar de haven van Gorinchem. De oorzaak van de aanvaring is onbekend. ,,Er is nauwelijks scheepvaart op eerste kerstdag'', zegt de woordvoerster.