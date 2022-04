Drie slachtoffers levend onder puin vandaan gehaald na gasexplosie in Oldenzaalse woning

Na een gasexplosie in een huis in Oldenzaal maandagochtend zijn drie mensen levend onder het puin vandaag gehaald. Vanochtend konden al een moeder en dochter worden gered. Een specialistisch team van de brandweer heeft de vader, die nog onder de brokstukken lag, vanmiddag ook bevrijd. Ook een monteur die bij de woning aan het werk was, raakte gewond.

In het huis aan de Hoefsmid in de Twentse plaats woont een gezin van vijf personen. Vader, moeder en één van de dochters waren tijdens de explosie in de woning. De zoon was buiten de woning en de tweede dochter was niet thuis. Mensen uit de buurt hebben gezien dat de zoon des huizes na de explosie in shock was. Het vrijstaande huis is compleet verwoest.

De moeder en een dochter zijn vanochtend door de hulpdiensten onder het puin vandaan gehaald en met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. De vader van het gezin lag toen nog onder het puin. De hulpdiensten hadden wel contact met de man. Met hulp van teams van Specialisme Technische Hulpverlening (STH), die zijn uitgerust met speciaal gereedschap en materieel om de bouwconstructie te stabiliseren, hebben ze rond half twee vanmiddag de man ook onder het puin vandaan kunnen halen. Hoe het met de man gaat, is nog niet bekend.

De vader was tijdens de reddingsactie aanspreekbaar, maar had het erg koud. Met warmwaterkruiken van buurtbewoners werd de man warm gehouden.

Er zijn ook speurhonden ingezet, maar dat is volgens Wendy Franke, woordvoerster van de Brandweer Twente, puur uit voorzorg. Signalen dat er nog meer personen onder het puin liggen zijn er niet.

De hulpdiensten hadden buurtbewoners gevraagd om kruiwagens te brengen, zodat hiermee puin kan worden vervoerd. Ook zijn drie traumahelikopters opgeroepen, waarvan er twee zijn ingezet. Hulpdiensten roepen op hen de ruimte te geven en niet naar de locatie te komen.

Huis ingestort aan de Hoefsmid in Oldenzaal na een gasexplosie.

Gasexplosie

Het huis is ingestort door een gasexplosie, bevestigt de brandweer. Dat gebeurde rond kwart voor tien vanochtend, in de kelder van de woning. Buurtbewoners zeggen dat er bij het huis gewerkt werd aan de installatie van laadpalen. Bij die werkzaamheden zou een gasleiding zijn geraakt, maar die informatie is nog niet officieel bevestigd. Het is onduidelijk of de monteurs op het moment van de explosie ook daadwerkelijk aan het werk waren.

De muren zijn weggeslagen en het dak ligt op de grond. De ravage is enorm. Een auto die bij het huis staat, is bedekt met puin. Ook omliggende woningen hebben schade, laat de brandweer weten. Specialisten brengen momenteel de schade in kaart.

Een buurtbewoner in de straat achter de Hoedsmid hoorde een harde knal. „Het was zo hard dat we het zelfs konden voelen”, zegt de bewoner. „Vanuit mijn huis had ik precies zicht op de woning, die op dat moment in elkaar stortte.” De man belde de hulpdiensten en snelde als een van de eersten naar de woning toe. „Ik hoorde de mensen schreeuwen”, vertelt hij zichtbaar aangedaan zijn verhaal.

De vrijstaande woning staat in de bovenmodale wijk De Graven Es in Oldenzaal, en is gebouwd in 2015. Aan de hele kant van de ingestorte woning staan ruime, vrijstaande woningen. Op het huisadres staat een bedrijf geregistreerd: Eternal LifeStyle.

Voor omstanders en betrokkenen die daar behoefte aan hebben, is de nabijgelegen hockeyclub ingericht voor opvang. De GGD komt daar in ieder geval naartoe en ook Slachtofferhulp is voor ondersteuning gevraagd.

De wijk is stroomloos en er is een gasstoring. Medewerkers van Cogas en Enexis zijn aanwezig.

Het huis in Oldenzaal in oorspronkelijke staat.

Van de woning is weinig meer over.

De woning aan de Hoefsmid is volledig ingestort.