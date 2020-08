Drie verdachten vrijgelaten in zaak doodgeschoten Bas van Wijk

video Speciaal filter haalt coronavi­rus uit de lucht, bedrijf uit Beek en Donk biedt het sinds vorige maand aan

10:23 BEEK EN DONK - Fabrikanten werken wereldwijd aan filters die het coronavirus uit de lucht moeten afvangen. Ook bedrijven uit de Lage landen komen er mee, waarbij het Belgische Deltrian, al jaren in ons land actief, een unieke primeur claimt. Het filter is simpel in bestaande kantoorgebouwen in te bouwen. ,,We verwachten er 100.000 in Nederland kwijt te kunnen.”