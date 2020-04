Driehonderd gestrande Nederlanders uit Marokko eindelijk onderweg naar huis

In een bericht op Twitter bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok de vlucht. Het gaat om reizigers met de meest urgentie situaties. De minister spreekt zijn dankbaarheid uit voor Marokkaanse autoriteiten voor de samenwerking. Ook schrijft hij hard te blijven werken om de overige reizigers terug te brengen.

Een woordvoerder van het ministerie kan nog niet zeggen of er meerdere vluchten gepland staan om de 2700 Nederlanders die nog in Marokko verblijven thuis te brengen. ,,We zijn stap voor stap bezig met oplossingen’’, wilde de woordvoerder kwijt.

Zo’n 2700 Nederlandse toeristen en Marokkaanse Nederlanders die op familiebezoek waren, zitten nog vast in Marokko. Het land heeft het luchtruim gesloten vanwege het coronavirus, in Marokko zelf is een strenge lockdown van kracht. Marokko liet de afgelopen weken wel mondjesmaat andere nationaliteiten vertrekken, maar de Nederlanders kregen steeds nul op het rekest. Dat zou te maken hebben met de gespannen diplomatieke situatie tussen Nederland en Marokko. Die verhouding is onder meer bekoeld omdat Nederland kritiek had op hoge celstraffen die Marokkaanse demonstranten in het Rifgebied kregen.

Schrijnende gevallen

De focus bij het terughalen ligt nu op de schrijnende gevallen. Iedereen die nog kan blijven zitten waar die zit, moet nog langer wachten. Mensen die echt terug moeten, omdat ze medicijnen of een medische behandeling nodig hebben, omdat ze geen onderkomen meer hebben of omdat ze vanwege een sterfgeval in Nederland terug willen, krijgen voorrang.

Medicijnen

Sommige Nederlanders zaten al wekenlang bij familie, anderen in vrijwel uitgestorven hotels. Maar allemaal wilden ze terug naar Nederland voor hun werk of familie. Dat laatste is momenteel nog belangrijker omdat de ramadan is begonnen. Bij sommige ouderen raakten de medicijnen op, een recept konden ze in Marokko niet krijgen.

Donderdag lieten twee bronnen al weten te horen hebben gekregen dat ze vanavond naar Amsterdam zouden vertrekken. ,,We vliegen zondagavond!”, meldde een Nederlander blij. Hij was twee weken op vakantie in Marokko toen de corona-epidemie uitbrak en zit nu al vier weken vast in een hotel.