Drillrapgroep SK6 onder de loep na twee dodelijke steekincidenten: ‘Zeer alert op geweld’

Het Schipperskwartier, de kleinste wijk van Den Haag, is de afgelopen twee jaar door twee dodelijke steekincidenten zeer negatief in het nieuws gekomen. Op 21 december 2019 werd Bilal (20) op de Goudriaankade in het Schipperskwartier doodgestoken na een ruzie, onder meer met leden van de drillrapgroep SK6. Myron (17) liet een paar honderd meter verderop op 6 mei 2021 het leven nadat hij steekwonden opliep. Hij is volgens het Openbaar Ministerie (OM) slachtoffer van een drillrapruzie tussen SK6 en ZQ uit Delft. Daarmee is niet gezegd dat hij zelf affiniteit had met het muziekgenre waarin geweld wordt verheerlijkt.