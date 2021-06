Drinkwater in gevaar door boren naar aardwarmte

In opspraak geraakt Kamerlid Sidney Smeets keert terug als advocaat

15 juni Voormalig D66-Kamerlid Sidney Smeets (45) keert terug als advocaat. Smeets raakte in april in opspraak nadat verschillende jongemannen op Twitter en in de media hadden laten weten dat Smeets ze ongewenst seksueel getinte berichten stuurde. Sommige jongens waren destijds minderjarig.