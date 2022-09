Drinkwaterbedrijven voorzien meer knelpunten levering drinkwater

Vewin stelt dat alle drinkwaterbedrijven al voor 2030 meer productiecapaciteit nodig hebben; bij drie van de tien bedrijven per direct en bij de andere zeven in aanloop naar 2030, zo staat op de website. De drie zijn Dunea (Zuid-Holland), PWN (Noord-Holland) en Waterbedrijf Groningen. De knelpunten die kunnen ontstaan doen zich in eerste instantie voor bij grote nieuwe bedrijven of woonwijken en nieuwe huizen die niet aangesloten kunnen worden, zo legt een woordvoerster uit. Verder verschillen de problemen per regio.