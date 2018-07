Drone plaagt toeristenoorden, maar verbieden kan nog niet

De beelden zijn vaak prachtig, op Youtube scoren dronevideo’s van de Wadden, de Oostvaardersplassen of de markante molens van Kinderdijk makkelijk duizenden kijkers.

Maar ter plekke op de grond groeit de ergernis. In Kinderdijk klagen molenaars over de vliegende pottenkijkers, bij het Nationaal Park De Hoge Veluwe merken ze dat er ondanks een algeheel verbod toch gefilmd wordt en op Schiermonnikoog start het gemeentebestuur nu een publiekscampagne om dronebestuurders ‘op te voeden’ (zie hieronder): ,,We zijn een eiland van rust en stilte, dan heb je weinig trek in dat gezoem van die dingen’’, zegt wethouder Erik Gerbrands van Schiermonnikoog. ,,Ze cirkelen rond de vuurtoren, op de weg naar het strand. Daar moeten we er niet te veel van hebben.’’

In Nederland mogen kleine drones tot 120 meter hoog vliegen. Dat mag officieel alleen overdag en niet boven bebouwing, mensen of wegen. Zones rond vluchthavens zijn verboden gebied, ander vliegverkeer krijgt altijd voorrang, ieders privacy en rust moeten gerespecteerd worden. Maar handhaving en specifieke plekken tot ‘no fly-zone’ verklaren, zijn lastig.

Daarom vragen het gemeentebestuur van Schiermonnikoog en Molenwaard (van de molens van Kinderdijk) verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) om actie. Maar de boodschap op het Binnenhof is vooral: even geduld aub. De Nederlandse regering wil aansluiten op regels die nog in de Brusselse pijplijn zitten. Een probleem voor de gebieden die gebukt gaan onder 'drone-terreur': die nieuwe Europese eisen over onder meer de techniek van de toestellen, de privacy, de kwaliteiten van de bestuurder en uitbreiding van 'no fly-zones' gaan pas op zijn vroegst medio volgend jaar in, is de verwachting van het kabinet.

Quote Wachten op Brussel duurt ons te lang Wethouder Gerbrands van Schiermonnikoog ,,Dat duurt ons te lang'', zegt wethouder Gerbrands van Schiermonnikoog. ,,Daarom hebben we de minister ook gevraagd om eigen regels te maken.’’ Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Wel belooft het ministerie om aspecten als rust en privacy ook mee te nemen in de discussie over nieuwe verboden gebieden.

En dus gaan gemeenten en natuurgebieden vooral op eigen houtje aan de slag. Schiermonnikoog kiest voor een voorlichtingscampagne, en bij de beroemde molens van Kinderdijk geldt sinds begin juni verscherpt toezicht. Naar schatting vliegen jaarlijks tussen de 200 en 300 kleine vliegtuigjes boven de negentien monumentale molens, een van de molenaars sprak dit voorjaar lokale politici toe over het privacyprobleem: ,,Het is alsof er fotograferende mensen bij je over de schutting hangen.''

Politie en gemeentehandhavers kunnen amateurfotografen die hinderlijk filmen daar op heterdaad pakken. Bij de extra controles sindsdien zijn echter geen overtredingen geconstateerd, meldt een woordvoerder.

Do's en dont's voor drones

Vliegen met drones valt onder de 'Regeling Modelvliegen'. Wat mag wel en wat mag niet? Een overzicht.

-Vlieg alleen overdag

-Houd de drone altijd in het zicht

-Vlieg niet hoger dan 120 meter

-Vlieg niet boven bebouwing, wegen en mensen

-Geef altijd voorrang aan ander vliegverkeer

-Respecteer andermans privacy en rust



Bron: veiligvliegen.nl

Gedragscode

Drone-bestuurder Wiebe de Jager gelooft niet zo in strengere regels: ,,Die nieuwe Europese richtlijnen gaan niet echt over verstoring van gebied en privacy’’, zegt De Jager, ook beheerder van de website Dronewatch. ,,Daarom werken we nu samen met de provincie Flevoland en de vereniging voor Luchtvaart aan een gedragscode voor drone-bestuurders.’’ Daarin wordt onder meer opgenomen dat niet boven natuurgebied en alleen buiten het broedseizoen gevlogen wordt. De Jager: ,,Als dat werkt kan het in heel Nederland of zelfs in Europa ingaan.’’